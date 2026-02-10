Uil Fp Rago eletto segretario responsabile Gargiulo è tesoriere

La Uil Fp di Imola e circondario ha scelto il nuovo segretario responsabile. Giuseppe Rago ha vinto le elezioni durante il congresso tenutosi nei giorni scorsi. La nomina conferma la linea di continuità seguita dall’organizzazione negli ultimi anni.

La Uil Fp di Imola e circondario rafforza il proprio percorso di continuità: Giuseppe Rago è stato eletto segretario responsabile, durante il congresso che si è svolto nei giorni scorsi, confermando la linea già tracciata negli ultimi anni. Accanto a lui, Andrea Pancaldi assume il ruolo di segretario organizzativo e Luigi Gargiulo quello di tesoriere, a garanzia di una squadra stabile e affiatata, pronta a proseguire il lavoro a tutela dei dipendenti pubblici locali. Il direttivo, composto da Arcangela Cappiello, Carlotta Ceroni, Elena Visentin, Monica Renda, Emiliano Abedini, Giovanni Zaza, Raffaele Buono, Franca Angeli e Chiara Poletti, riunisce professionalità e competenze consolidate sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

