Dollarino | il broker che ha unito le mafie in Sud America

Emanuele Gregorini, conosciuto come Dollarino, è stato consegnato alle autorità in un'operazione che riguarda l'inchiesta Hydra. La sua consegna rappresenta un passaggio importante nelle indagini in Sud America, dove si sono coinvolte diverse organizzazioni criminali. La vicenda ha attirato l’attenzione mediatica, portando alla luce i legami tra vari gruppi mafiosi nella regione.

La consegna di Emanuele Gregorini, noto come Dollarino, segna un punto di svolta nell'inchiesta Hydra. Questo broker della cosiddetta Santa Alleanza è rientrato in Italia dalla Colombia per affrontare il processo che si aprirà a Milano il 19 marzo prossimo. L'arrivo dell'imputato, arrestato nella metà di marzo del 2025 a Cartagena de Indias, conclude un lungo percorso giudiziario internazionale coordinato dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip). Le autorità italiane lo attendono nelle prossime ore per sottoporlo al Tribunale di Milano, dove già nel gennaio precedente erano state emesse 62 condanne preliminari da parte del Gup.