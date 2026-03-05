Donald Trump licenzia Kristi Noem la mossa che ha irritato il presidente Usa | da cacciatrice di clandestini a inviata in Sud America

Donald Trump ha licenziato Kristi Noem dal ruolo di segretaria per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, comunicandolo tramite un messaggio su Truth Social. La decisione ha suscitato reazioni e ha attirato l’attenzione sui cambiamenti nel suo staff. Noem, nota per le sue posizioni sulle politiche di immigrazione, è stata sostituita e il suo incarico ufficiale è stato revocato.

Donald Trump ha scaricato Kristi Noem dal ruolo di segretaria per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, annunciandolo direttamente con un post su Truth Social. Al suo posto, a partire dal 31 marzo 2026, arriverà il senatore repubblicano dell'Oklahoma Markwayne Mullin. «Sono lieto di annunciare che il molto rispettato senatore degli Stati Uniti del grande Stato dell'Oklahoma diventerà il Segretario per la Sicurezza Interna», ha scritto il presidente, limitandosi a ringraziare la Noem per il lavoro svolto: l'ex governatrice del South Dakota, ha detto, «ci ha servito bene». Perché Trump ha licenziato Kristi Noem. Come riportato dalla Nbc, citando fonti del Congresso, già nelle ore precedenti all'annuncio erano trapelate indiscrezioni sul forte malcontento di Trump nei confronti della ministra.