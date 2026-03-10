Docce alle 3 di notte e scorte al supermercato A Roma un condominio è senza acqua da oltre un mese

A Roma, un condominio è senza acqua da oltre un mese, costretto a far fronte a situazioni complicate come docce alle 3 di notte e scorte di acqua al supermercato. Gli abitanti devono limitare l’uso di lavatrici e lavastoviglie, riempire pentole nei momenti di maggiore disponibilità e mantenere taniche sempre piene in casa. La mancanza di acqua ha previsto adattamenti quotidiani significativi.

Nello stabile dove da fine gennaio la pressione del flusso è ridotta ai minimi termini abitano minori e anche ultra novantenni: “Vita quotidiana sconvolta, nonostante le segnalazioni nessuno ci ascolta” Docce solo nel cuore della notte “o nei momenti fortunati”, così come lavatrici e lavastoviglie. Scorte di casse d’acqua al supermercato, pentole riempite nei frangenti di maggior flusso e taniche sempre piene in casa. Per potersi lavare anche quando i rubinetti sono a secco, per cucinare un piatto di pasta o sciacquare frutta e verdura. È così che da oltre un mese vive un condominio di Roma. Trentacinque persone alle prese con una vera e propria emergenza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

