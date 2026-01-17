Shangai ascensore guasto da oltre un mese in un condominio Casalp Palumbo | Persone impossibilitate a uscire
Nel condominio Casalp di Largo Anna Franchi 1 a Shanghai, l’ascensore guasto da oltre un mese ha creato notevoli disagi, impedendo a alcune persone, tra cui disabili, di uscire e muoversi liberamente. La situazione, definita “inaccettabile” dal consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Palumbo, evidenzia le criticità legate alla manutenzione e alla sicurezza degli edifici condominiali. La condizione persiste nonostante le segnalazioni, sollevando preoccupazioni sulla tutela
“Una situazione inaccettabile”. Così il consigliere di Fratelli d'Italia, Alessandro Palumbo, definisce la situazione che diverse famiglie stanno vivendo nel condominio Casalp di Largo Anna Franchi 1, dove un ascensore guasto costringe diverse persone (tra cui alcuni disabili) a restare bloccate. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
