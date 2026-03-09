Djokovic furioso a Indian Wells urla al team in due lingue | Siete tutti incredibili
Durante la partita valida per i sedicesimi di Indian Wells, Novak Djokovic ha vinto contro Kovacevic ma si è mostrato visibilmente arrabbiato, urlando al suo team in due lingue e commentando più volte con toni accesi. La scena si è svolta sul campo mentre il tennista si rivolgeva alle persone che lo accompagnano, lasciando trasparire la sua frustrazione durante l'incontro.
