Djokovic furioso a Indian Wells urla al team in due lingue | Siete tutti incredibili

Durante la partita valida per i sedicesimi di Indian Wells, Novak Djokovic ha vinto contro Kovacevic ma si è mostrato visibilmente arrabbiato, urlando al suo team in due lingue e commentando più volte con toni accesi. La scena si è svolta sul campo mentre il tennista si rivolgeva alle persone che lo accompagnano, lasciando trasparire la sua frustrazione durante l'incontro.