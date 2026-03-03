Permessi sindacali e ferie l’orientamento Aran | nessuna riduzione

L'Aran ha chiarito che l’utilizzo dei permessi sindacali, che si basano sul monte ore di amministrazione, non comporta alcuna riduzione delle ferie maturate. La decisione riguarda i lavoratori che usufruiscono di permessi per attività sindacali e assicura che tali permessi non influenzano il conteggio dei giorni di ferie. La precisazione è stata resa nota attraverso un orientamento ufficiale.

La fruizione dei permessi sindacali a valere sul monte ore di amministrazione non incide sulla maturazione delle ferie. È quanto chiarisce l'Aran con l'orientamento applicativo n. 36583, richiamando l'articolo 10 del CCNQ del 4 dicembre 2017.