Verso il dissesto finanziario | la Corte dei conti boccia il piano di riequilibrio
Il Comune di Capodrise si avvia verso una fase delicata della sua gestione economica: la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha dichiarato non sostenibile il piano di riequilibrio finanziario pluriennale predisposto all’inizio del 2024 dall’allora commissario prefettizio, il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Lecce, riequilibrio di Salvemini: la Corte dei conti boccia il piano 2024. Ecco perché
Leggi anche: Pratola Serra, la Corte dei Conti approva il Piano di Riequilibrio del comune
Comune di Francofonte. Tra dissesto finanziario e scioglimento Consiglio Comunale; Il debito è enorme, il Comune fa crac: dichiarato il dissesto; Bilancio comunale e rilievi della Corte dei Conti, “Nessun dissesto, analisi riferita agli esercizi precedenti”; Fondi vincolati nei Comuni in “Dissesto”: la gestione resta all’Osl.
Il debito è enorme, il Comune fa crac: dichiarato il dissesto - Il buco da 1,5 milioni fa scattare la procedura straordinaria Sindaco, giunta e consiglieri rimangono lo stesso in carica ... laprovinciapavese.gelocal.it
Zavattarello, la Corte dei conti sancisce il dissesto finanziario - Tra gli aspetti più critici rientra anche l’intervento relativo alla Residenza sanitaria assistenziale comunale. laprovinciapavese.gelocal.it
Terni, dissesto finanziario del Comune: ora alla sezione centrale della corte dei conti è battaglia su due ricorsi - Il dissesto finanziario del Comune di Terni è al centro dell’udienza che va in scena a Roma, di fronte alla sezione centrale della corte dei conti. ilmessaggero.it
Gela verso l’uscita dal dissesto: per Nuccio Di Paola è un “modello esportabile in tutta la Sicilia” https://www.dedalomultimedia.org/notizie/ultime/30510-gela-verso-luscita-dal-dissesto-per-nuccio-di-paola-e-un-modello-esportabile-in-tutta-la-sicilia.html #gela - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.