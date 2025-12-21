Il Comune di Capodrise si avvia verso una fase delicata della sua gestione economica: la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha dichiarato non sostenibile il piano di riequilibrio finanziario pluriennale predisposto all’inizio del 2024 dall’allora commissario prefettizio, il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Verso il dissesto finanziario: la Corte dei conti boccia il piano di riequilibrio

