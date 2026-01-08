Pd e Ali Abruzzo al fianco dei lavoratori Tua e dei sindacati | Una nuova governance e nelle aree interne trasporti gratuiti

Il Partito Democratico e Ali Abruzzo si uniscono ai lavoratori Tua e ai sindacati, sostenendo le richieste di una nuova governance e trasporti gratuiti nelle aree interne. In occasione dello sciopero di quattro ore e del sit-in a Pescara, i rappresentanti hanno espresso vicinanza e auspicato soluzioni concrete per migliorare il servizio e le condizioni dei lavoratori nel settore dei trasporti pubblici.

ALI Abruzzo cresce: 41 Comuni iscritti, adesione più alta d’Italia - ALI Abruzzo consolida la propria presenza sul territorio e chiude il 2025 con numeri in aumento: sono 41 i Comuni iscritti ... laquilablog.it

