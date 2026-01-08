Pd e Ali Abruzzo al fianco dei lavoratori Tua e dei sindacati | Una nuova governance e nelle aree interne trasporti gratuiti
Il Partito Democratico e Ali Abruzzo si uniscono ai lavoratori Tua e ai sindacati, sostenendo le richieste di una nuova governance e trasporti gratuiti nelle aree interne. In occasione dello sciopero di quattro ore e del sit-in a Pescara, i rappresentanti hanno espresso vicinanza e auspicato soluzioni concrete per migliorare il servizio e le condizioni dei lavoratori nel settore dei trasporti pubblici.
In piazza con i lavoratori e i sindacati Tua c’erano anche i rappresentanti del Partito democratico per sostenere le ragioni che hanno portato allo sciopero di quattro ore e il sit-in sotto la sede di piazza Unione della Regione Abruzzo. Pd che si unisce dunque alla loro voce chiedendo una nuova. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
