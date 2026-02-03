La crisi immobiliare peggiora | oltre 1,5 milioni di famiglie in condizione di grave disagio abitativo

La crisi del settore immobiliare si sta aggravando. Oltre 1,5 milioni di famiglie italiane vivono in condizioni di forte disagio abitativo. La causa principale è l’aumento costante dei prezzi degli affitti, che rende difficile trovare una sistemazione dignitosa senza spendere troppo. La situazione rischia di peggiorare ancora, con più famiglie che si trovano in difficoltà.

Ben 1,5 milioni di famiglie in Italia vivono in una situazione di “ grave disagio abitativo ”. E la causa è soprattutto del continuo aumento dei prezzi d’affitto. La stima arriva da Nomisma e viene presentata all’interno dell’ultima edizione dell’ Osservatorio sul mercato immobiliare. Il dato più eclatante riguarda il costo per l’abitare che diventa sempre più proibitivo. La conseguenza è che così “interi distretti e realtà metropolitane rischiano di non risultare più attrattive” a causa di costi eccessivi tra il canone per l’affitto e le rate del mutuo: parliamo di cifre che superano di molto la soglia limite considerata sostenibile, pari al 30% del reddito. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

