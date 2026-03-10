Disagi giovanili abbiamo paura di crescere

I giovani oggi affrontano molte sfide legate alla salute mentale, con il 52% delle malattie mentali che sono depressive e il 34% che riguardano l’ansia, secondo Quotidiano Sanità. Molti di loro parlano di paura di crescere e di difficoltà nel gestire il cambiamento, evidenziando un problema crescente tra le nuove generazioni. Le statistiche riflettono un quadro di preoccupante fragilità emotiva.

Secondo Quotidiano Sanità, la depressione rappresenta il 52% delle malattie riguardanti la salute mentale, mentre l'ansia ne costituisce il 34%. L'adolescenza rappresenta un periodo di significativi cambiamenti fisici, psicologici ed emotivi, durante il quale si forma l'identità personale. Queste trasformazioni possono generare ansia, in particolare a causa delle fluttuazioni ormonali e delle nuove responsabilità, e sfociare in disturbi dell'umore, che si palesano dagli 11 anni. Quando l'ansia si intensifica, può portare all'insorgenza di vari malesseri come fobia sociale, disturbo ossessivo-compulsivo, attacchi di panico e insonnia.