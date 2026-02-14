Lyons | tra Serie A Elite sfide giovanili e nuovo accordo con il CUS Catania per crescere insieme

Lyons si prepara a un weekend intenso, dopo aver siglato un nuovo accordo con il CUS Catania per sviluppare i giovani talenti. La società ha deciso di investire su tutte le categorie, puntando su incontri di alto livello in Serie A Elite e su tornei giovanili che coinvolgono le squadre delle fasce più giovani. Un passo deciso per rafforzare la presenza nel panorama pallavolistico e favorire la crescita dei giovani atleti.

Lyons al Via di un Weekend Ricco di Sfide: Pallavolo d'Élite e Nuove Collaborazioni Giovanili. Un fine settimana intenso attende le squadre della Lyons, con un programma che spazia dalla Serie A Elite di pallavolo alle competizioni giovanili, passando per una promettente collaborazione con il club siciliano CUS Catania. Le sfide, riprese dopo la pausa per gli impegni della Nazionale nel Sei Nazioni, vedranno protagoniste formazioni di ogni età, testimoniando l'impegno costante della società piacentina per lo sviluppo del movimento pallavolistico. Sitav in Trasferta: Obiettivo Consolidare la Posizione in Classifica.