Diritti oggi | imparare agire riflettere

Libertà, uguaglianza, partecipazione, pace: parole che sentiamo ogni giorno, ma che spesso rischiano di perdere il loro significato più profondo. Parlare di diritti oggi non è solo un esercizio teorico, ma una necessità concreta, perché ciò che per alcuni è garantito, per altri è ancora un obiettivo lontano. I diritti rappresentano il fondamento di una società civile con cui si misura il grado di giustizia di un Paese. È da questa consapevolezza che nel mese di gennaio è nato il numero speciale de Il Dante’s News, l’informatore scolastico dell’istituto comprensivo Romagnosi di Carate, realizzato grazie alla collaborazione tra le classi 2A e 2D della scuola secondaria Dante Alighieri e gli alunni del laboratorio pomeridiano di giornalismo, che hanno scelto di riflettere su un tema centrale per la vita di tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

