Festa della Donna Marano M5s | Un giorno per riflettere sulla parità e sulla lotta per i diritti

In occasione della Festa della Donna, il Movimento 5 Stelle di Marano invita a dedicare questa giornata alla riflessione sulla parità e sulla lotta per i diritti femminili. Viene sottolineata l'importanza di impegnarsi per migliorare la condizione delle donne nel mondo del lavoro e promuovere una maggiore equità. La giornata viene vista come un momento di consapevolezza e di sensibilizzazione.

"Oggi deve essere un giorno di riflessione e di impegno per la parità salariale e per il ruolo delle donne nel mondo del lavoro. La parità salariale è ancora un obiettivo lontano. Le donne continuano a guadagnare meno degli uomini, anche a parità di lavoro e di qualifiche. Questo è inaccettabile e deve cambiare". Così Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle. "Il ruolo delle donne nel mondo del lavoro è fondamentale - prosegue la parlamentare - ma ancora sottovalutato. Le donne sono leader, imprenditrici, lavoratrici, madri e figlie. Sono la spina dorsale della società, tuttavia ancora troppo spesso relegate ai margini della politica e del potere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In Abruzzo tante aziende certificate sulla parità di genere, ma diritti e occupazione continuano a mancareAbruzzo tra le prime regioni in Italia per numero di aziende con Certificazione di genere, m sul piano del lavoro e dei diritti si resta indietro.

Festa della Donna, le tappe della parità di genere in ItaliaOgni anno l’8 marzo si celebre la Giornata Internazionale della Donna, una ricorrenza speciale che non è solo una festa, ma un momento per ricordare...

