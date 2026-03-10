Dirigente regionale arrestato e Iacolino indagato sindacati e opposizione all' attacco | Schifani si dimetta

Un dirigente regionale è stato arrestato nell'ambito di un'indagine della Dda, mentre un altro, coinvolto, è attualmente indagato. L'inchiesta ha portato all'arresto di un funzionario del dipartimento Infrastrutture marittime e portuali e di un imprenditore già condannato per associazione mafiosa. Sindacati e opposizione chiedono le dimissioni di Schifani, mentre si susseguono le reazioni politiche e sociali.

In tanti parlano di "sfascio della sanità siciliana" e del "governo peggiore della storia, che schiaccia l’occhio ai sistemi di potere che riescono a infiltrarsi drenando fondi e risorse" Partiti d'opposizione e sindacati all'attacco. L'inchiesta della Dda - che ha portato all'arresto di Giancarlo Teresi, dirigente del dipartimento Infrastrutture marittime e portuali, e dell'imprenditore Carmelo Vetro, 39 anni, già condannato in via definitiva per aver fatto parte della cosca di Favara - ha scatenato (anche il super manager Salvatore Iacolino è indagato) un coro di sdegno e recriminazioni. In tanti, parlando di “sfascio” della sanità, chiedono le dimissioni del presidente della Regione Renato Schifani. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Già finito in cella per corruzione 6 anni fa e ancora sotto processo, il dirigente è stato ritenuto "indispensabile" dai vertici amministrativi regionali tanto da continuare a rivestire ruoli di

