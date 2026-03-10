Dirigente regionale arrestato e Iacolino indagato opposizione all' attacco | Schifani si dimetta

Il governo regionale si trova nuovamente al centro dell'attenzione dopo l'arresto di un dirigente del dipartimento Infrastrutture marittime e portuali e l'indagine che coinvolge anche il neo direttore generale del Policlinico di Messina, ex deputato europeo. L'opposizione ha chiesto le dimissioni di Schifani, mentre le autorità continuano le indagini senza ulteriori dettagli pubblici.

Nota congiunta dei partiti di minoranza: "Mentre i siciliani aspettano mesi per una visita o un ricovero, una nuova pesante inchiesta giudiziaria svelerebbe l'ennesimo caso di corruzione nei piani alti della sanità" Il governo regionale è di nuovo nella bufera dopo l'inchiesta che ha portato all'arresto di Giancarlo Teresi, dirigente del dipartimento Infrastrutture marittime e portuali, e che vede indagato anche il neo direttore generale del Policlinico di Messina ed ex deputato europeo Salvatore Iacolino per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata.

