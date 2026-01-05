Carburanti il prezzo del diesel supera quello della benzina

A partire dal primo gennaio 2026, il riordino delle accise ha portato a una novità nel mercato dei carburanti: il prezzo del diesel ha superato quello della benzina. Questa variazione rappresenta un cambiamento rispetto alle tendenze precedenti, spesso legate alla stagione estiva. Di seguito, analizziamo le ragioni di questa evoluzione e le sue possibili implicazioni per consumatori e settore.

Il prezzo dei carburanti subisce un'inversione, con il diesel che supera la benzina. Questa volta – a differenza di un rincaro che spesso corrisponde con la partenza delle vacanze estive – è l'effetto del riordino delle accise scattato dal primo gennaio 2026. In base ai dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il gasolio in modalità self in autostrada è salito a 1,767 euro al litro contro 1,743 euro al litro per la benzina. L'inversione tra il prezzo del gasolio e quello della benzina si registra anche sulla rete stradale, guardando il dato regione per regione, ad eccezione che in Campania dove il gasolio è dato a 1.

