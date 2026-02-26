Il ritorno di Floyd Mayweather nel 2026 rappresenta una tappa significativa nel racconto di una carriera che ha trasformato il pugilato in un fenomeno globale. Dopo aver chiuso con uno score di 50-0 e aver guidato due degli appuntamenti sportivi più remunerativi di sempre, Mayweather rimane al centro dell’attenzione, tra spettacolo, strategia commerciale e percezione pubblica. Il contesto contemporaneo, caratterizzato da nuove logiche di distribuzione e da una crescente integrazione tra sport e intrattenimento, contribuisce a mettere in luce come una figura sportiva continui a influenzare mercati, sponsor e audience, anche al di fuori del ring. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Mayweather torna nel 2026: il dibattito sui guadagni si riaccende

