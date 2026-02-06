Nuoro | piazza contro il dimensionamento scolastico si dice basta tagli

Questa mattina a Nuoro un gruppo di genitori e insegnanti si è riunito in piazza per protestare contro il nuovo piano di dimensionamento scolastico. I manifestanti chiedono di fermare i tagli alle scuole e sottolineano che l’educazione non può essere trattata come un’azienda. La protesta si è svolta pacificamente, con bandiere e slogan, davanti alle scuole della città. La mobilitazione continua, mentre le istituzioni devono ancora rispondere alle richieste dei cittadini.

**Le scuole di Nuoro protestano contro il dimensionamento: "Basta tagli, la scuola non è un'azienda"** Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 10.30, in piazza in provincia di Nuoro si è tenuta una manifestazione contro il cosiddetto "dimensionamento scolastico", un provvedimento che prevede la riduzione del numero di classi e l'abbattimento di insegnamenti in alcune scuole del territorio. La protesta è stata organizzata da sindacati, docenti e istituzioni locali, con un corteo che ha attraversato via Deffenu fino alla prefettura, dove i rappresentanti dei sindacati sono stati ricevuti dal prefetto Nigro. Dimensionamento scolastico, Baredi contro i tagli del Governo: "Freddi calcoli sulla pelle degli studenti" Il dibattito sul dimensionamento scolastico si intensifica con il commissariamento di Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna e Umbria da parte del ministro Giuseppe Valditara. Dimensionamento scolastico, Pd e sindacati in piazza contro il commissariamento Il dibattito sul dimensionamento scolastico e sul commissariamento della Regione Emilia-Romagna coinvolge partiti, sindacati, amministratori e comunità scolastiche. Dimensionamento, cinque scuole accorpate: sindacati in piazza contro il Governo Prima un incontro nell'auditorium del liceo Sebastiano Satta, le ex Magistrali, in via Deffenu. Poi, intorno alle 10 di venerdì 6 febbraio 2026, l'assemblea si sposterà davanti al palazzo della prefettura di Nuoro. Nuoro pronta a mobilitarsi contro il 41 bis: «La città non è una colonia penale» Il sindaco Fenu interviene sulla vicenda del trasferimento dei detenuti di massima sicurezza nelle carceri sarde.

