Dietro le pareti di cartongesso nascondeva una serra di marijuana

Un uomo con precedenti per reati contro il patrimonio e una condanna per spaccio è stato scoperto con una serra di marijuana nascosta dietro pareti di cartongesso. La polizia ha trovato all’interno delle pareti una coltivazione illegale ben avviata. L’indagato è stato portato in commissariato e le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’operazione.

Alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio e una condanna per spaccio, all'orizzonte nuovi guai con la giustizia. Nel corso di un blitz nella sua abitazione in città, i poliziotti della Squadra Mobile di Brescia hanno infatti scoperto una vera e propria serra di marijuana. Per l’uomo, un 60enne bresciano, è scattata una nuova denuncia alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo avevano tenuto sotto osservazione, sospettando che nello scantinato coltivasse cannabis. E i timori si sono rivelati fondati: il 60enne aveva allestito alcuni vani artigianali con pareti in cartongesso, dotati di sistemi di ventilazione bioclimatica e illuminazione artificiale, destinati alla germinazione, coltivazione ed essiccazione delle piante. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

