Droga armi dietro le pareti in cartongesso e proiettili nella lavatrice | due 24enni in arresto a Torino Mirafiori Sud

Due ventenni sono stati arrestati a Torino Mirafiori Sud dopo aver nascosto droga, armi dietro pareti di cartongesso e proiettili in una lavatrice. La polizia ha intercettato le attività di spaccio grazie a una segnalazione di residenti, che indicava movimenti sospetti nei quartieri limitrofi di Orbassano e Piossasco. Durante le perquisizioni, sono stati trovati sostanze stupefacenti e armi nascoste in modo ingegnoso. Le indagini continuano per chiarire eventuali collegamenti.

Era arrivata segnalazione di attività di spaccio che avrebbero interessato tanto il quartiere Mirafiori Sud, tanto la prima cintura di Torino, precisamente Orbassano e Piossasco. Ed è in queste zone che si sono concentrati i controlli e le attività info-investigative da parte degli agenti del Commissariato di polizia, portando all'arresto di due 24enni di origine italiana. Il primo arresto riguarda un 24enne, fermato per controlli quando si trovava a bordo di un'auto, parcheggiato all'esterno di un hotel. Sul momento il 24enne è stato trovato in possesso di cocaina e hashish, sostanze stupefacenti chiuse in appositi involucri, e 1. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Banditi colpiano famiglia a Torino Mirafiori Sud, primo soccorso in casa dopo l'aggressione

La bravata a Torino Mirafiori Sud finisce male: ragazzo precipita da un tetto in un'area abbandonata

