In casa una serra di marijuana | arrestato

Un uomo di 30 anni a Goro è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare a Comacchio. In casa, era stata allestita una serra artigianale contenente marijuana e hashish. L’intervento, scaturito da un controllo stradale, ha portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti e alla successiva misura cautelare.

In camera da letto aveva allestito una serra artigianale con hashish e marijuana. La perquisizione in casa, dopo il controllo iniziato in strada a Comacchio, ha portato all'arresto di un 30enne di Goro. Complessivamente i carabinieri hanno trovato e sequestrato quasi 200 grammi di marijuana, oltre 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e numerosi fertilizzanti e additivi specifici per la coltivazione. Elementi che fanno ritenere l'attività non occasionale. È stata inoltre sequestrata la somma di quasi 1000 euro in contanti, ritenuta provento dell'illecita attività.

