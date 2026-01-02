Meteo Latina inizio d’anno con il maltempo Pioggia nel primo week end del 2026
Il primo fine settimana del 2026 a Latina sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse, con piogge previste su tutta la provincia. Le temperature, in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti, non riusciranno a mitigare l’effetto del maltempo. È importante pianificare le attività all'aperto tenendo conto delle condizioni climatiche, mentre si monitorano gli aggiornamenti delle previsioni per i prossimi giorni.
