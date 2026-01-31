Cristicchi Scasada del Zenerù biligòcc e teatro dialettale | il week-end in provincia

Nel fine settimana, la provincia di Bergamo si anima con diverse iniziative. Simone Cristicchi sale sul palco a Lovere, attirando gli appassionati di teatro e musica. Ad Ardesio, sabato si tiene la tradizionale Scasada del Zenerù, un evento che richiama molti visitatori. A Casale di Albino si svolge la sagra dei biligòcc, mentre Nembro ospita la Settimana degli scacchi. Un weekend ricco di appuntamenti per tutti i gusti.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano Simone Cristicchi a Lovere, la Scasada del Zenerù ad Ardesio (sabato), la sagra dei biligòcc a Casale di Albino e la Settimana degli scacchi a Nembro. Da annotare, inoltre, la Scasada di gennaio a Valbondione, “Modellismo in fiera” a Treviglio, la versione jazz delle colonne sonore Walt Disney a Nembro, lo spettacolo di Gabriella Greison al cineteatro Gavazzeni di Seriate, il “Concerto d’inverno” a Sorisole, teatro dialettale e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Scasada del Zenerù, Ardesio caccia gennaio e il freddo invernosabato 31 gennaio e per i piccoli domenica 25 gennaio torna l’appuntamento con la tradizione ... bergamonews.it