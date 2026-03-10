Dies Academicus alla Cattolica | interviene lo chef Carlo Cracco

Il Dies Academicus 2025-2026 si terrà giovedì 12 marzo presso il campus di Piacenza della Cattolica. La cerimonia si svolgerà nelle sedi di Piacenza e Cremona e sarà allietata dalla presenza dello chef Carlo Cracco, che interverrà durante l’evento. L’appuntamento è dedicato alla celebrazione dell’anno accademico e si svolgerà in via Emilia Parmense 84.

Giovedì 12 marzo 2026 avrà luogo la cerimonia del Dies Academicus 2025-2026 della sede di Piacenza e Cremona dell'Università Cattolica del Sacro Cuore al campus di Piacenza (via Emilia Parmense 84). Interverrà lo chef Carlo Cracco, a cui è affidato il compito di sviluppare il tema "L'alleanza tra generazioni" che caratterizza, con diverse declinazioni, i Dies Academici in tutte le sedi dell'Ateneo. La mattinata si aprirà alle ore 9,30 nella piazzetta di Economia e Giurisprudenza con la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.