Fiamma olimpica a Milano tra i tedofori Carlo Cracco e Gianluca Torre

Questa mattina Milano ha visto passare la fiamma olimpica con due personaggi noti: lo chef Carlo Cracco e l’agente immobiliare-tv Gianluca Torre. Entrambi hanno corso lungo le strade della città, portando avanti il loro ruolo di tedofori. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di entusiasmo, con tanta gente che si è radunata per assistere a un momento simbolico importante per le Olimpiadi invernali.

