Carlo Cracco apre un ristorante vicino Montecitorio
Carlo Cracco apre un nuovo ristorante a Roma, situato nell’Hotel Corinthia vicino a Montecitorio. Il locale, chiamato Viride, sarà un ristorante stellato che si propone di offrire un’esperienza gastronomica di qualità nel centro della città. Questa apertura rappresenta un importante passo nel percorso dello chef, consolidando la sua presenza nel panorama culinario romano. L'articolo Carlo Cracco apre un ristorante vicino Montecitorio proviene da Il Difforme.
Arriva a Roma una grande novità: Carlo Cracco apre Viride, nuovo ristorante stellato che sorgerà vicino Montecitorio, dentro l'Hotel Corinthia Rome. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Carlo Cracco sbarca a Roma: nel 2026 apre Viride a pochi passi da Montecitorio. Ecco cosa aspettarsi
Leggi anche: Carlo Cracco, quanto costa mangiare nel suo ristorante nel salotto di Milano: dal rigatone a 60 euro al dolce ?tatin? a 44, tutti i prezzi
Carlo Cracco sbarca a Roma e apre il suo primo ristorante a due passi da Montecitorio: ecco dove e quando.; Carlo Cracco apre a Roma il suo primo ristorante a due passi da Montecitorio: il menù di Viride a base di cucina romana e i prezzi; Carlo Cracco ospite di Nite Kong: «Il mio solidalizio con Pistolesi a Roma, città speciale. Aprire qui è una sfida»; I Me contro Te e il matrimonio a pagamento: 250 euro per assistere alle nozze. Polemica dei fan (e loro limitano i commenti).
Carlo Cracco sbarca a Roma: nel 2026 apre Viride a pochi passi da Montecitorio. Ecco cosa aspettarsi - Lo chef stellato proporrà un menù che unisce i grandi classici romani alle sue celebri ricette, in un contesto storico di prestigio ... msn.com
Carlo Cracco sbarca a Roma: lo chef stellato apre il suo primo ristorante a due passi da Montecitorio, il menù e i prezzi - La Capitale dopo esser diventata la città italiana con più ristoranti stellati Michelin - msn.com
Dopo la pioggia di stelle a Roma, anche Carlo Cracco firma ristorazione della Capitale - con 19 locali premiati nell'edizione 2026 della guida solo nel tessuto urbano a cui si aggiungono altri consolidati ... ansa.it
Carlo Cracco: Serve un team di esperti per tutelare la cucina italiana
Tutte le strade portano a Roma, vero. E quella che conduce direttamente alla Città Eterna è tracciata da Carlo Cracco. Dopo i rumors e un’attesa durata due anni, lo chef vicentino è pronto ad approdare nella Capitale, alla conquista del cuore e del palato di ta - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.