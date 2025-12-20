Carlo Cracco apre un nuovo ristorante a Roma, situato nell’Hotel Corinthia vicino a Montecitorio. Il locale, chiamato Viride, sarà un ristorante stellato che si propone di offrire un’esperienza gastronomica di qualità nel centro della città. Questa apertura rappresenta un importante passo nel percorso dello chef, consolidando la sua presenza nel panorama culinario romano. L'articolo Carlo Cracco apre un ristorante vicino Montecitorio proviene da Il Difforme.

Arriva a Roma una grande novità: Carlo Cracco apre Viride, nuovo ristorante stellato che sorgerà vicino Montecitorio, dentro l'Hotel Corinthia Rome. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

