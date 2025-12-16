Stadio della Roma il progetto definitivo non arriva | scavi archeologici fermi e nodi irrisolti a Pietralata

Il progetto definitivo dello Stadio della Roma resta in stand-by, tra scavi archeologici bloccati e questioni irrisolte a Pietralata. La corsa contro il tempo del Campidoglio si intreccia con le scadenze di Euro 2032, mentre i lavori avanzano lentamente e le decisioni cruciali sono ancora da prendere.

La corsa del Campidoglio sullo stadio della Roma mentre incombe la scadenza di Euro 2032: ma gli scavi archeologici sono fermi e il bosco non si può ancora abbattere. Fanpage.it ??? Towards our new stadium ???? Stadio della Roma, il progetto definitivo non arriva: scavi archeologici fermi e nodi irrisolti a Pietralata - La corsa del Campidoglio sullo stadio della Roma mentre incombe la scadenza di Euro 2032: ma gli scavi archeologici sono fermi e il bosco non si può ancora ... fanpage.it

Pietralata, progetto Stadio della Roma sotto l'albero - Per il club è fondamentale la consegna entro la fine dell’anno per sfruttare l’iter agevolato previsto per gli impianti di Euro2032 ... ilromanista.eu

La terza rete in giallorosso di Wesley regala alla Roma tre punti importantissimi contro il Como allo stadio Olimpico - facebook.com facebook

15 Serie A Stadio Olimpico Ore 20.45 Il racconto su Radio Romanista DAJE #ASRoma #RomaComo x.com