Stadio della Roma il progetto definitivo non arriva | scavi archeologici fermi e nodi irrisolti a Pietralata

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto definitivo dello Stadio della Roma resta in stand-by, tra scavi archeologici bloccati e questioni irrisolte a Pietralata. La corsa contro il tempo del Campidoglio si intreccia con le scadenze di Euro 2032, mentre i lavori avanzano lentamente e le decisioni cruciali sono ancora da prendere.

Immagine generica

La corsa del Campidoglio sullo stadio della Roma mentre incombe la scadenza di Euro 2032: ma gli scavi archeologici sono fermi e il bosco non si può ancora abbattere. Fanpage.it

??? Towards our new stadium ????

Video ??? Towards our new stadium ????

stadio roma progetto definitivoStadio della Roma, il progetto definitivo non arriva: scavi archeologici fermi e nodi irrisolti a Pietralata - La corsa del Campidoglio sullo stadio della Roma mentre incombe la scadenza di Euro 2032: ma gli scavi archeologici sono fermi e il bosco non si può ancora ... fanpage.it

stadio roma progetto definitivoPietralata, progetto Stadio della Roma sotto l'albero - Per il club è fondamentale la consegna entro la fine dell’anno per sfruttare l’iter agevolato previsto per gli impianti di Euro2032 ... ilromanista.eu