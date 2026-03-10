Dieci chili di pesce divorati ogni mese dai cormorani | avviato monitoraggio d' emergenza

A Brindisi è stato avviato un monitoraggio d’emergenza dopo che si è scoperto che ogni cormorano consuma circa dieci chili di pesce al mese, causando danni alle reti e decimando gli avannotti. Sono stati segnalati anche pesci feriti e malattie tra la fauna ittica locale. La situazione ha portato a interventi di controllo e sorveglianza immediati.

La presenza crescente degli uccelli ittiofagi minaccia gli impianti di acquacoltura. Ogni esemplare consuma 300 grammi di pesce al giorno, causando gravi danni economici al settore. La Regione interviene per la tutela del comparto BRINDISI - Dieci chilogrammi di pesce al mese divorati da ogni singolo esemplare, reti danneggiate, avannotti decimati e pesci feriti che contraggono malattie. È l'allarme che sta investendo il comparto della pesca e dell'acquacoltura pugliese, coinvolgendo anche il settore del Brindisino, a causa della crescente popolazione di cormorani. Un'emergenza che ha spinto la Regione Puglia ad attivare un tavolo tecnico per trovare soluzioni urgenti a una crisi che minaccia la sostenibilità economica dell'intero settore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Torna l’allarme cormorani sul Gargano, pescatori preoccupati: “Divorano oltre 10 chili di pesce al mese”I pescatori denunciano una situazione sempre più difficile nella laguna di Varano, sulla diga di Capaccio del Celone a Lucera e nella palude del Lago... Dai garage alle piazze di spaccio: oltre 10 chili di droga sequestrati in un meseTrento è al centro di una vasta operazione di contrasto allo spaccio di droga che, nel giro di un solo mese, ha portato al sequestro di oltre dieci... Aggiornamenti e notizie su Dieci chili Temi più discussi: Dieci chili di pesce divorati ogni mese dai cormorani: avviato monitoraggio d'emergenza; Pesce, multe e sequestri nei ristoranti; Etichette non a norma, sequestrati 200 chili di pesce; Scattano i controlli del Nas, ristorante chiuso a Milano: sequestrati circa 200 kg di carne e pesce. Pesce, multe e sequestri nei ristorantiControlli della capitaneria al porto: sequestri e sanzioni alla filiera della pesca. A febbraio il personale del nucleo operativo di Polizia ambientale della Capitaneria di porto di Marina, sotto il c ... lanazione.it Sequestrati centinaia di chili di carne e pesce al Mercato Esquilino in pessimo stato di conservazioneTre banchi del Mercato Esquilino sono finiti nel mirino dei carabinieri nel corso di un blitz nei mercati rionali: carne e pesce sequestrati, sul posto anche il personale della Asl. Leggi tutte le ... fanpage.it Tornare dopo dieci anni. Tornare con venti chili in più. Tornare dopo un tumore. Tornare quando il tempo ti ha cambiato il corpo, le abitudini, le priorità. Tornare quando le cicatrici non sono solo sulla pelle, ma dentro. Eppure tornare. Per l’amore di uno sport c - facebook.com facebook L'uomo con 400 tartarughe in giardino: «Mangiano 10 chili di radicchio al giorno. Al mattino le saluto una a una guardandole negli occhi, le chiamo per nome» x.com