Una donna ha dato alla luce il suo bambino in ambulanza, perché il parto è arrivato improvvisamente e non c’era tempo di arrivare in ospedale. Il parto si è svolto alle prime ore del mattino, mentre la sirena della vettura risuonava nel silenzio della notte. La donna sorride felice, mentre tiene tra le braccia il suo neonato, un maschietto sano che le rivolge un sorriso. I campi e le case scorrevano velocemente oltre il vetro, mentre l’equipaggio sanitario aiutava la mamma a far nascere il bambino in piena corsa.

Guarda con amore il suo bambino, appena nato, la sua gioia. Un bel maschietto, che le sorride. E’ da poco trascorsa l’una del mattino, ancora nelle sue orecchie il suono della sirena, quella corsa per arrivare in tempo in ospedale, campi e case che sfrecciano veloci oltre il finestrino. Ma lui non è riuscito ad aspettare, gli occhi sgranati sul mondo. Ed è nato proprio sull’ambulanza, ormai a pochi chilometri dalla meta, il nosocomio di Cona. Lieto evento, un po’ di corsa, per una mamma, 31 anni, di Argenta. Che ha partorito in ambulanza, al suo fianco i medici e il personale sanitario. "E’ andato tutto bene signora, un bel maschietto", le prime parole che ha sentito, la frase del medico che ha voluto rassicurarla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lieto evento in ambulanza. Parto all’ultimo minuto: "E’ un bel bimbo, sta bene"

La misteriosa scomparsa di Bruna Checchia si è conclusa oggi con un lieto fine.

Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto scomparso da Milano, è stato ritrovato vivo e in buona salute dopo nove giorni.

