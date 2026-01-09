Questa mattina ad Arezzo, una bambina è nata in ambulanza prima ancora di raggiungere l'ospedale, con i soccorritori intervenuti tempestivamente. Un evento che sottolinea l'importanza dell'intervento rapido e professionale delle équipe di emergenza, capaci di affrontare situazioni impreviste con prontezza e competenza. Un episodio che ricorda quanto il pronto intervento possa fare la differenza in momenti cruciali.

Altro che cicogna: stamani ad Arezzo la creatura ha deciso di nascere col lampeggiante acceso e la sirena a tutta, manco fosse in pole position al Mugello. Erano le 10 e mezzo, più o meno l’ora del caffè, quando un’ambulanza della Croce Rossa s’è trovata con una missione mica da ridere: signora incinta, travaglio avanzato e bambina con una gran fretta di vedere il mondo. A bordo Federico e Francesco, che invece di farsi prendere dal panico hanno fatto quello che fanno sempre: testa fina, mani ferme e via andare. In collegamento col 118, rotta dritta verso l’ospedale, ma la piccola aveva già deciso che il parto un si rimanda, nemmeno col traffico. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, parto in ambulanza: bimba nasce prima del semaforo, soccoritori più veloci del destino

