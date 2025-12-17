Di Canio non ha dubbi sull’apporto di Spalletti alla Juventus | Sta ridando disciplina e valori Ecco cosa serve ai bianconeri per rilanciarsi

Paolo Di Canio sottolinea l’importanza di Luciano Spalletti per la Juventus, evidenziando come stia contribuendo a ristabilire disciplina e valori fondamentali. La sua analisi mette in luce i progressi dei bianconeri, ma anche le aree su cui lavorare per tornare ai vertici della Serie A. Un’interpretazione che riflette le sfide e le speranze di un club storico in cerca di un rilancio vincente.

Di Canio non ha dubbi sull’apporto di Luciano Spalletti alla Juventus: cosa sta dando ai bianconeri e cosa manca per rilanciarsi ai vertici della Serie A. In occasione dell’evento Sky Christmas Day, svoltosi presso la sede milanese dell’emittente, Paolo Di Canio ha analizzato il momento attuale della Juventus. L’ex calciatore bianconero ha promosso l’impatto di Luciano Spalletti, sottolineando come il tecnico toscano stia riuscendo a infondere ordine e una nuova mentalità in un gruppo che appariva smarrito. Secondo Di Canio, sebbene manchi ancora la qualità necessaria per competere per lo scudetto contro l’Inter, la strada intrapresa è quella corretta per consolidare il piazzamento tra le prime quattro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

