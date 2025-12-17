Di Canio non ha dubbi sull’apporto di Spalletti alla Juventus | Sta ridando disciplina e valori Ecco cosa serve ai bianconeri per rilanciarsi – VIDEO
Di Canio elogia Luciano Spalletti per il suo contributo alla Juventus, sottolineando come stia rafforzando disciplina e valori. La sfida dei bianconeri ora è trovare la stabilità e l’identità per tornare ai vertici della Serie A. Un percorso che richiede determinazione e un progetto solido, elementi fondamentali per il rilancio di una squadra storicamente tra le più prestigiose del calcio italiano.
Di Canio non ha dubbi sull’apporto di Luciano Spalletti alla Juventus: cosa sta dando ai bianconeri e cosa manca per rilanciarsi ai vertici della Serie A. In occasione dell’evento Sky Christmas Day, svoltosi presso la sede milanese dell’emittente, Paolo Di Canio ha analizzato il momento attuale della Juventus. L’ex calciatore bianconero ha promosso l’impatto di Luciano Spalletti, sottolineando come il tecnico toscano stia riuscendo a infondere ordine e una nuova mentalità in un gruppo che appariva smarrito. Secondo Di Canio, sebbene manchi ancora la qualità necessaria per competere per lo scudetto contro l’Inter, la strada intrapresa è quella corretta per consolidare il piazzamento tra le prime quattro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
