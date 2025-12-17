Di Canio non ha dubbi sull’apporto di Spalletti alla Juventus | Sta ridando disciplina e valori Ecco cosa serve ai bianconeri per rilanciarsi – VIDEO

Di Canio elogia Luciano Spalletti per il suo contributo alla Juventus, sottolineando come stia rafforzando disciplina e valori. La sfida dei bianconeri ora è trovare la stabilità e l’identità per tornare ai vertici della Serie A. Un percorso che richiede determinazione e un progetto solido, elementi fondamentali per il rilancio di una squadra storicamente tra le più prestigiose del calcio italiano.

