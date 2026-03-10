Dexter | Resurrection 2 riporterà in vita una tradizione dello show abbandonata 5 anni fa

La seconda stagione di Dexter: Resurrection potrebbe riprendere uno degli aspetti più riconoscibili dello show originale, nonostante le restrizioni di budget. Lo ha affermato l’attore protagonista, sottolineando la volontà di ripristinare un elemento che era stato abbandonato cinque anni fa. La conferma ha generato interesse tra i fan, curiosi di scoprire quale parte della serie storica sarà rivisitata.

La stagione 2 di Dexter: Resurrection potrebbe riportare uno degli elementi più iconici della serie originale nonostante i limiti di budget, come ha dichiarato lo stesso Michael C. Hall. Nel mondo delle serie televisive, alcune sequenze iniziali diventano vere icone culturali: è il caso della celebre apertura di Dexter, che mostrava la routine mattutina del protagonista trasformandola in qualcosa di inquietante. Ora Dexter: Resurrection vuole riportarla sugli schermi. Il ritorno della storica sigla di Dexter Tra i tanti elementi che hanno contribuito al successo di Dexter, la sequenza iniziale della serie è sempre stata una delle più riconoscibili.