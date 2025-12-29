Dopo 13 anni, torna Dexter: Resurrection 2, la seconda stagione della nuova saga dedicata all’iconico serial killer. La serie riprende le vicende di Dexter Morgan, offrendo ai fan l’opportunità di approfondire ulteriormente il personaggio dopo un lungo periodo di attesa. Un ritorno che promette di mantenere le atmosfere e le atmosfere della serie originale, con uno sguardo rinnovato sulla sua complessa psiche.

Ammettiamolo: per quanto Dexter Morgan sia un maestro nel sopravvivere a situazioni impossibili (e a finali di stagione discutibili), c’è sempre stato un vuoto nelle sue recenti incarnazioni. Dexter: Resurrection ha mantenuto quell’umorismo nero che ci piace e ha spinto sull’assurdità di un serial killer di mezza età che sopravvive a un colpo al petto manco fosse un supereroe Marvel, ma mancava quel tocco di classe visiva che ha definito lo show originale. E no, non parliamo del “Passeggero Oscuro”, ma di come Dexter inizia la sua giornata. In breve. La seconda stagione di Dexter: Resurrection reintrodurrà la celebre “Morning Routine”, la sequenza dei titoli di testa che mostrava la violenza insita nella banalità quotidiana (dalla rasatura alla colazione). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Dexter: Resurrection 2, dopo 13 anni torna la tradizione più iconica della serie

Leggi anche: Dexter resurrection stagione 2 il serial killer di new york una prima nella serie

Leggi anche: Dexter: Resurrection, la stagione 2 accoglierà il villain più atteso: arriva il New York Ripper

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alessandro Borghi infiamma Prime Video con questa serie piena di inganni e tensioni: da non perdere assolutamente; 20 serie tv da guardare su Paramount+ – lista aggiornata a gennaio 2026; Il calendario degli articoli in uscita su Discover questa settimana (22-28 Dicembre); Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: quarta stagione per Gangs of London.

Dexter Resurrection 2: svelata data di uscita, quanti episodi avrà e il nuovo serial killer - Dexter Resurrection stagione 2 confermata per ottobre 2026 con 10 episodi. badtaste.it