Trovato senza vita in una casa abbandonata nel centro di Vasto | scatta l' indagine sulla morte di un uomo di 48 anni

Un uomo di 48 anni è stato trovato morto in una casa abbandonata nel cuore di Vasto, probabilmente a causa di un incidente. La polizia ha scoperto il corpo ieri mattina, dopo aver ricevuto una segnalazione da un vicino che aveva notato strani odori provenire dall’edificio. La scena mostrava segni di colluttazione e alcuni oggetti rovesciati, che gli investigatori stanno analizzando per capire cosa sia successo.

La scoperta nella serata di lunedì in un rudere di corso Plebiscito, poco distante dal teatro Rossetti, che ora è stato posto sotto sequestro; il corpo trasferito a Chieti per l'autopsia Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in una casa abbandonata del centro storico di Vasto. La scoperta nella serata di lunedì 16 febbraio. Come riporta Lapresse, la vittima è un uomo di 48 anni, rinvenuto nell'abitazione in corso Plebiscito, poco distante dal teatro Rossetti. L'immobile è stato posto sotto sequestro e sono in corso le indagini per stabilire le cause del decesso. La salma è stata trasferita all'obitorio di Chieti, dove sarà eseguita l'autopsia.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Un uomo di 48 anni è stato trovato morto in un rudere nel centro di Vasto, probabilmente perché si era rifugiato lì durante le recenti giornate di maltempo.

