Deutsche Bank prevede aumento del bonus pool di almeno il 5%

Deutsche Bank, la più grande banca tedesca, ha annunciato che il bonus pool per l’anno passato dovrebbe crescere di almeno il 5%. L’istituto ha specificato che l’aumento sarà inferiore a quello delle banche di Wall Street, che hanno previsto incrementi più consistenti. La notizia riguarda le politiche di remunerazione e le prospettive di distribuzione dei premi ai dipendenti.

Deutsche Bank, la maggiore banca tedesca, prevede di aumentare il suo bonus pool per l'anno scorso di almeno il 5%, ma sempre di meno di alcune delle sue controparti di Wall Street. La banca tedesca resterebbe dunque meno generosa nei confronti dei suoi dipendenti,, limitando la parte variabile della retribuzione. L'indiscrezione è stata riportata da Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione e spiegando che il dato costituisce una media, mentre le singole divisioni potrebbero registrare incrementi maggiori o minori a seconda delle performance. Di cosa parliamo. Il bonus pool è il fondo complessivo stanziato da una banca d'investimento per pagare le remunerazioni variabili e i premi di performance ai dipendenti. Deutsche Bank prevede aumento del bonus pool di almeno il 5%Alla base dell'incremento del bonus pool ci sono i risultati positivi registrati da Deutsche Bank nel 2025, quando ha registrato un aumento dei ricavi del 7%, a 32,1 miliardi di euro, rispettando gli ...