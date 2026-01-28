Ricordate l’ex proprietario del Chelsea Abramovich? Ora inguaia il colosso Deutsche Bank che perde il 2,8% in Borsa

Questa mattina la polizia federale tedesca è entrata negli uffici di Deutsche Bank, una delle banche più grandi d’Europa. L’azione si collega a un procedimento legale che coinvolge l’ex proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, ora al centro di un'inchiesta che mette sotto pressione l’istituto bancario. La notizia ha fatto scendere le azioni della banca del 2,8% in Borsa, mentre si attendono aggiornamenti sulle accuse e sui risvolti della vicenda.

Stamattina la polizia federale tedesca ha fatto irruzione negli uffici della Deutsche Bank, una delle banche più importanti d’Europa. Gli agenti hanno perquisito la sede principale a Francoforte e una filiale a Berlino. Perché? Al centro dell’indagine c’è Roman Abramovich, l’oligarca russo che molti conoscono come l’ex proprietario della squadra di calcio inglese del Chelsea. Le autorità tedesche sospettano che alcuni responsabili e dipendenti della Deutsche Bank abbiano violato le regole antiriciclaggio. In pratica, la banca avrebbe dovuto segnalare in modo tempestivo alle autorità le operazioni sospette legate alle società di Abramovich, ma secondo le ricostruzioni dei giornali tedeschi Der Spiegel e Süddeutsche Zeitung, questo non sarebbe accaduto o sarebbe avvenuto troppo tardi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

