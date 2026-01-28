Deutsche Bank perquisita sospetto riciclaggio per conto di Roman Abramovich

Questa mattina, circa trenta agenti in borghese della Polizia federale tedesca hanno fatto irruzione nella sede di Deutsche Bank a Francoforte. Mentre, nello stesso momento, un’altra squadra perquisiva una filiale a Berlino. L’azione fa parte di un’indagine per sospetto riciclaggio di denaro legato a Roman Abramovich. La banca è sotto inchiesta da alcune settimane, e ora le autorità vogliono fare chiarezza su alcuni movimenti sospetti di denaro.

Intorno alle 10 del mattino del 28 gennaio una trentina di agenti in borghese della Polizia federale tedesca hanno perquisito la sede di Deutsche Bank a Francoforte sul Meno, mentre un'altra unità faceva lo stesso in una filiale di Berlino della banca tedesca. Le autorità hanno confermato che si tratta di un'inchiesta che riguarda il riciclaggio di denaro. Secondo fonti giornalistiche, tra cui alcune consultate dal quotidiano tedesco Sz e rimaste anonime, la banca non avrebbe presentato tempestivamente alcune segnalazioni di attività sospette relative a società di Roman Abramovich, oligarca russo ex proprietario della squadra di calcio inglese del Chelsea.

