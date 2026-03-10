Dettagli da ammirare curiosità e misteri da scoprire

Il Teatrino Gatteschi a Pistoia è un piccolo spazio teatrale ricco di dettagli e decorazioni che attirano l’attenzione. Al suo interno si trovano figure e elementi decorativi che raccontano la storia della città attraverso particolari inediti. Le decorazioni sono piene di curiosità e misteri ancora da scoprire, rendendo il luogo un vero e proprio palcoscenico di racconti e tradizioni locali.

Le decorazioni del Teatrino Gatteschi nascondono da particolari inediti che rendono questo piccolo spazio teatrale un grande palcoscenico di figure che raccontano la storia di Pistoia. La guida Clara Begliomini ci ha svelato qualche segreto. Ad esempio, possiamo notare in una delle decorazioni in stucco una pistola a canna lunga che era il simbolo di Pistoletto Gatteschi. Incuriositi da questo dettaglio, abbiamo consultato diverse fonti. Secondo l'Enciclopedia Treccani "l'origine del nome pistola, è controversa. Si legge nella maggior parte degli scritti sulle armi che il nome derivi da Pistoia ove la pistola sarebbe stata inventata nel 1515".