Conversano segreta | lipommini e altri misteri da scoprire

Da baritoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica pomeriggio, alle 17, a Conversano si terrà una visita guidata teatralizzata dedicata ai luoghi meno noti della città. L’evento, intitolato “Conversano segreta”, porta i partecipanti tra storia, tradizioni e leggende, svelando anche misteri come i lipommini. La passeggiata si svolge in modo coinvolgente, con attori che interpretano personaggi e raccontano storie che raramente vengono raccontate. È un’occasione per scoprire un lato nascosto di Conversano e conoscere i segreti che si celano dietro

Conversano Segreta: Lipommini e altri misteri da scoprire Domenica 08 febbraioOre 17.00Un viaggio tra storia, tradizioni e leggende per scoprire il volto più nascosto di Conversano, attraverso una visita guidata teatralizzata che conduce il pubblico nei luoghi meno noti della città.Passeggiando.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Conversano Segreta

Cappelletti, strozzapreti e altri misteri: la Romagna spiegata a tavola (e alcune chicche sconosciute)

Scopri le origini e le curiosità delle specialità romagnole come cappelletti, strozzapreti e passatelli.

Ucraina, la “diplomazia segreta” di Melania Trump: altri sette bambini rapiti dai russi sono tornati a casa

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Conversano Segreta

Conversano (Ba), 'Novello sotto il Castello' 14-15-16 novembreSi è tenuta, nelle accoglienti Cantine D’Alessandro di Conversano, l’anteprima ufficiale di Novello sotto il Castello 2025, l’evento che da quindici anni racconta la Puglia attraverso vino, musica, ... affaritaliani.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.