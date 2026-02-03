Conversano segreta | lipommini e altri misteri da scoprire

Domenica pomeriggio, alle 17, a Conversano si terrà una visita guidata teatralizzata dedicata ai luoghi meno noti della città. L’evento, intitolato “Conversano segreta”, porta i partecipanti tra storia, tradizioni e leggende, svelando anche misteri come i lipommini. La passeggiata si svolge in modo coinvolgente, con attori che interpretano personaggi e raccontano storie che raramente vengono raccontate. È un’occasione per scoprire un lato nascosto di Conversano e conoscere i segreti che si celano dietro

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.