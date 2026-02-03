Conversano segreta | lipommini e altri misteri da scoprire
Domenica pomeriggio, alle 17, a Conversano si terrà una visita guidata teatralizzata dedicata ai luoghi meno noti della città. L’evento, intitolato “Conversano segreta”, porta i partecipanti tra storia, tradizioni e leggende, svelando anche misteri come i lipommini. La passeggiata si svolge in modo coinvolgente, con attori che interpretano personaggi e raccontano storie che raramente vengono raccontate. È un’occasione per scoprire un lato nascosto di Conversano e conoscere i segreti che si celano dietro
Conversano Segreta: Lipommini e altri misteri da scoprire Domenica 08 febbraioOre 17.00Un viaggio tra storia, tradizioni e leggende per scoprire il volto più nascosto di Conversano, attraverso una visita guidata teatralizzata che conduce il pubblico nei luoghi meno noti della città.Passeggiando.🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondimenti su Conversano Segreta
Cappelletti, strozzapreti e altri misteri: la Romagna spiegata a tavola (e alcune chicche sconosciute)
Scopri le origini e le curiosità delle specialità romagnole come cappelletti, strozzapreti e passatelli.
Ucraina, la “diplomazia segreta” di Melania Trump: altri sette bambini rapiti dai russi sono tornati a casa
Ultime notizie su Conversano Segreta
Conversano (Ba), 'Novello sotto il Castello' 14-15-16 novembreSi è tenuta, nelle accoglienti Cantine D’Alessandro di Conversano, l’anteprima ufficiale di Novello sotto il Castello 2025, l’evento che da quindici anni racconta la Puglia attraverso vino, musica, ... affaritaliani.it
La vita segreta di Bruxelles, Berlino e Dublino raccontata nei versi delle canzoni di @murubutuofficial Da Minuscola a Nora e James, passando per Markus ed Ewa. Ripercorriamo i tre brani nell’attesa che il tour europeo tocchi anche in queste tappe. Un via - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.