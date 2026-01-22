Le sei veline di Striscia 2026 sono le nuove protagoniste dello storico tg satirico, portatrici di freschezza e talento. In attesa del ritorno in tv, scopriamo chi sono, con curiosità sulla loro formazione e caratteristiche. Dopo una lunga pausa, l’edizione 2026 si presenta con un volto nuovo e una squadra rinnovata, pronta a intrattenere e informare il pubblico a partire dal 22 gennaio in prima serata.

Dopo una lunga pausa e tante novità, Striscia la Notizia 2026 torna il 22 gennaio in prima serata con un’edizione completamente rinnovata. Tra conferme e volti nuovi, al centro della scena ci saranno le sei veline del 2026, giovani talenti che uniscono bellezza, talento e personalità. Scopriamo chi sono le ragazze della storica trasmissione satirica che riparte con la conduzione di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e alla guida di Antonio Ricci. Alessia Anzioli. Data di nascita: 18 agosto 2005 Altezza: 177 cm Capelli: castani Occhi: verdi Venti anni, milanese. Vive a Trezzano sul Naviglio con la madre Patrizia e il padre Giuseppe. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Chi sono le sei veline di Striscia 2026: bellezza, talento e curiosità da scoprire

Striscia la Notizia, chi sono le sei veline: età, carriera e curiositàSu Striscia la Notizia, le sei Veline portano con sé esperienze diverse, da Miss Universo a programmi televisivi come Uomini e Donne, fino a partecipazioni a Sanremo e tour con artisti come Elodie.

Striscia la Notizia: chi sono le sei nuove velineA partire da giovedì 22 gennaio 2026, torna su Canale 5

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Chi sono i sei candidati alla vicepresidenza della BCE; Striscia La Notizia, chi sono le sei nuove veline: dalla tedesca Virginia a Nausica, foto e cosa faranno; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Striscia la Notizia, chi sono le sei nuove veline: due ballerine di Elodie, una ex Uomini e Donne e un ritorno atteso.

Striscia la Notizia: chi sono le sei nuove velineLe sei nuove Veline di Striscia la Notizia 2026: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. panorama.it

Striscia La Notizia torna in prima serata ma chi sono le nuova sei veline (e dove le abbiamo già viste)La prima Velina scelta da Antonio Ricci per segnare il nuovo corso del suo programma è Lara Granata, 27 anni, ballerina professionista di Milano già avvezza ai grandi palchi televisivi: l'abbiamo già ... elle.com

Chi sono le sei nuove veline di Striscia la Notizia 2026, dalle ballerine di Elodie alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne - GALLERY x.com

«Siamo molto eccitati. È uno show completo con notizie, con inviati nuovi, tra l'altro scoop pazzeschi, poi c'è l'orchestra, ci sono sei veline, quindi c'è un'atmosfera nuova, oserei dire da prima serata», racconta Enzo Iacchetti, pronto a tornare in onda insieme a - facebook.com facebook