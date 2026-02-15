Serie A | Parma vince 2-1a Cremona è 0-0

Il Parma ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Verona, vincendo 2-1 al 'Tardini' grazie a due gol nel secondo tempo. La sfida di oggi, alle 17.00, si è svolta in un clima teso, con i padroni di casa che hanno spinto forte per allontanarsi dalla zona retrocessione. Nel frattempo, a Cremona, il match tra Cremonese e Sampdoria si è concluso senza reti, lasciando entrambe le squadre a quota zero punti in classifica.