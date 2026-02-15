Serie A | Parma vince 2-1a Cremona è 0-0
Il Parma ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Verona, vincendo 2-1 al 'Tardini' grazie a due gol nel secondo tempo. La sfida di oggi, alle 17.00, si è svolta in un clima teso, con i padroni di casa che hanno spinto forte per allontanarsi dalla zona retrocessione. Nel frattempo, a Cremona, il match tra Cremonese e Sampdoria si è concluso senza reti, lasciando entrambe le squadre a quota zero punti in classifica.
17.00 Pomeriggio domenicale con doppia sfida salvezza,sempre più vicina per il Parma che piega 2-1 al 'Tardini' il fanalino Verona.Hellas che incassa subito il gol di Bernabè (4'), resta in dieci (rosso Orban) al 12',ma riemerge con il rigore di Harroui (43').Ripresa.Minaccioso Ondrejka,traversa Strefezza, al 93' i ducali la vincono con Pellegrino di testa Punto che fa classifica: 0-0 allo Zini tra Cremonese e Genoa.Audero super:ferma Vitinha,salva su Norton-Cuffy,chance Messias (53').Occasioni grigiorosse con Grassi e Bonazzoli al 94' (incrocio).🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
