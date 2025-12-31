Parma le mani su Scarlato talento del River Plate
A Parma si parla con attenzione di Luca Scarlato, giovane talento del River Plate. Nonostante l'ormai certo addio al club argentino, il suo percorso promette di essere interessante. Cresciuto nel vivaio del River Plate, Scarlato rappresenta una delle promesse più promettenti, con prospettive di crescita che lo rendono un nome da seguire nel panorama calcistico.
In Argentina non si danno pace per l'ormai per scontato l’addio di Luca Scarlato, uno dei prospetti più interessanti del vivaio del River Plate, destinato a lasciare il club senza aver firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista offensivo classe 2009, titolare nella. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
