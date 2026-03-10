Democrazie in affanno | Yves Mény analizza fragilità derive e prospettive nel suo nuovo saggio

In un nuovo saggio, Yves Mény analizza le criticità delle democrazie contemporanee, concentrandosi su limiti e contraddizioni dei sistemi democratici nel XXI secolo. L'autore esamina le fragilità che le caratterizzano e le derive che hanno portato a cambiamenti nel panorama politico internazionale. Il testo affronta i rischi e le sfide che le democrazie devono affrontare oggi.

Nel nuovo saggio Fragilità della democrazia, Yves Mény indaga limiti, contraddizioni e futuro dei sistemi democratici nel XXI secolo. La democrazia liberale è davvero arrivata al capolinea? È questa la domanda che attraversa il nuovo saggio del politologo francese Yves Mény, Fragilità della democrazia. Rappresentanza, legittimità, sovranità nel XXI secolo, pubblicato da Morcelliana nella collana "Pellicano Rosso" e in libreria dal 13 marzo. Un volume agile ma densissimo (192 pagine, 16 euro) che affronta senza retorica le zone d'ombra dei sistemi democratici contemporanei, sempre più esposti a tensioni interne, populismi e crisi di legittimità.