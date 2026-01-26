pedagogia prospettive educative e speranza cosa racconta il saggio di palazzini e migliorini

Il saggio di Palazzini e Migliorini analizza il ruolo della pedagogia nel plasmare prospettive educative sostenibili, evidenziando l’importanza di un approccio equilibrato e orientato alla speranza. In questo contesto, si inserisce la settimana di don Bosco a Colle di Val d’Elsa, un momento di riflessione e confronto promosso dai salesiani, volto a rafforzare valori fondamentali nell’educazione dei giovani.

Partenza col botto per la settimana di don Bosco organizzata dai salesiani di Colle di Val d’Elsa, comune della provincia di Siena. Nella sala Raineri della parrocchia di Sant’Agostino a Colle, una sala gremita di persone ha partecipato alla presentazione del libro “Per una comunità aperta alla speranz – Riflessioni pedagogiche e prospettive educative”, edito da Sanpino e scritto da Chiara Palazzini, psicopedagogista e counsellor, già docente della Pontificia Università Lateranense, e da Giuliana Migliorini, docente di Religione in pensione e insegnante presso la Lateranense e presso l’ISSR della Toscana Santa Caterina da Siena. 🔗 Leggi su Formiche.net

Nuova pedagogia ’Comunità aperta alla speranza’Domani, al palazzo arcivescovile di Siena, in piazza Duomo, sarà presentato il libro sulla nuova pedagogia

Diocesi: Siena, domani la presentazione del libro Per una comunità aperta alla speranza. Riflessioni pedagogiche e prospettive educativeDomani, venerdì 23 gennaio, alle ore 17, presso il palazzo arcivescovile di Siena, in piazza Duomo 5, si terrà la presentazione del libro di Chiara Palazzini e Giuliana Migliorini Per una comunità ap ... agensir.it

Pedagogia della comunità. Criticità e prospettive educativeIl sito ilLibraio.it partecipa ai programmi di affiliazione dei negozi IBS.it e Amazon EU, forme di accordo che consentono ai siti di recepire una piccola quota dei ricavi sui prodotti linkati e poi ... illibraio.it

