Economia Toscana in affanno | lavoro più stabile ma aumentano le fragilità

28 dic 2025

L’economia toscana nel primo semestre del 2025 mostra segnali di rallentamento e fragilità crescente, nonostante un miglioramento della stabilità occupazionale. La regione registra una crescita più lenta rispetto agli anni precedenti, evidenziando criticità nel settore produttivo. Questi dati suggeriscono la necessità di approfondire le dinamiche economiche locali per comprenderne le prospettive future e individuare eventuali interventi di sostegno.

Crescita si, ma sempre più lenta. La Toscana affronta la prima metà del 2025 con un’economia che rallenta e mostra segnali di fragilità sempre più evidenti, soprattutto sul fronte produttivo. È quanto emerge dalla Nota congiunturale regionale, che fotografa un quadro in chiaroscuro.Il mercato del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

