Economia Toscana in affanno | lavoro più stabile ma aumentano le fragilità
L’economia toscana nel primo semestre del 2025 mostra segnali di rallentamento e fragilità crescente, nonostante un miglioramento della stabilità occupazionale. La regione registra una crescita più lenta rispetto agli anni precedenti, evidenziando criticità nel settore produttivo. Questi dati suggeriscono la necessità di approfondire le dinamiche economiche locali per comprenderne le prospettive future e individuare eventuali interventi di sostegno.
Crescita si, ma sempre più lenta. La Toscana affronta la prima metà del 2025 con un’economia che rallenta e mostra segnali di fragilità sempre più evidenti, soprattutto sul fronte produttivo. È quanto emerge dalla Nota congiunturale regionale, che fotografa un quadro in chiaroscuro.Il mercato del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Economia, andamento in chiaroscuro nel primo semestre 2025: produzione ed export in affanno, mercato del lavoro in frenata; Lavoro in affanno, Uil: “Nelle Marche occupazione in calo, cresce l’inattività e l’industria ricorre agli ammortizzatori”.
L'articolo de La Nazione di oggi sulle dichiarazioni del Segretario Generale UIL Toscana Paolo Fantappiè in merito alla deindustrializzazione ed alla situazione dell'economia toscana.
