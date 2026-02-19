Delfin Leonardo Del Vecchio vuole le quote dei fratelli che valgono 25 miliardi

Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di esercitare il suo diritto di prelazione per acquistare le quote dei fratelli Luca e Paola in Delfin, che valgono complessivamente 25 miliardi di euro. La mossa arriva dopo settimane di trattative e potrebbe far salire la sua partecipazione nel capitale. Luca e Paola possiedono ciascuno il 12,5% della società, e ora si preparano a discutere il prezzo di vendita. La vicenda si svolge in un contesto di forte interesse da parte del mercato finanziario.

Leonardo Maria Del Vecchio vuole acquistare le quote dei fratelli Luca e Paola in Delfin. Sono entrambe del 12,5% e lui ha un diritto di prelazione. Lo chief of strategy di Luxottica e presidente di Ray Ban ha quindi scritto alla cassaforte del gruppo e agli altri soci. Luca e Paola Del Vecchio a ottobre 2025 avevano avvertito di voler trasferire le due quote in una società separata. Per renderle negoziabili e bancabili. Nell’assemblea convocata per la decisione solo cinque su otto hanno dato il via libera. E allora i due si sono rivolti a un giudice del Lussemburgo. L’atout di Leonardo Maria. La legge lussemburghese, spiega oggi Repubblica, impedisce che vi sia un divieto a vita di uscire da una compagine societaria.🔗 Leggi su Open.online

Del Vecchio punta a Delfin: offerta da 14 miliardi per una quota della holding dei fratelli.Leonardo Maria Del Vecchio ha presentato un’offerta da 14 miliardi di euro per acquistare un quarto di Delfin, la holding controllata dai fratelli Luca e Paola.

Che tempo che fa, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Leonardo Maria Del Vecchio: "Con 7 miliardi mi sono comprato la Play"Da quando Leonardo Maria Del Vecchio, l’erede di Luxottica, è apparso a ‘Otto e mezzo’ su La7, il suo modo di parlare ha fatto il giro del web.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.