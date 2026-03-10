Degrado in piazzale Vittorio Veneto l’Ariston ridotto a orinatoio | Meglio transennato che in queste condizioni

Piazzale Vittorio Veneto a Foggia, principale accesso alla stazione ferroviaria, si presenta in condizioni di degrado. L’Ariston, un tempo punto di ritrovo, è ora in uno stato di abbandono e usato come orinatoio. La zona, prima immagine della città per chi arriva, mostra segni evidenti di incuria e incuria. La situazione ha portato alcuni a preferire un’area transennata rispetto a quella attuale.

Piazzale Vittorio Veneto è il primo sguardo che molti hanno su Foggia. È l’uscita della stazione ferroviaria, il biglietto da visita della città, il punto in cui un turista, uno studente, un pendolare o un lavoratore si forma in pochi secondi un’idea del luogo in cui è arrivato. “E oggi, purtroppo, quell’idea rischia di essere pessima”, commenta senza mezzi termini il comitato ‘Difendiamo il Quartiere Ferrovia’. La segnalazione che arriva dall’area dell’ex cineteatro Ariston è durissima e parla di “un luogo ormai trasformato in un vero e proprio orinatoio a cielo aperto. Sotto i portici, ogni giorno, si formano pozze di urina, si diffonde un odore insopportabile e si crea una situazione igienica che non è più tollerabile. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

