Ais Veneto torn con Vinetia tasting in mostra il meglio del vino veneto

L’Ais Veneto organizza la quinta edizione di Vinetia Tasting, un appuntamento dedicato alle migliori produzioni vinicole del Veneto. L’evento si tiene quest’anno nel centro di Verona, attirando appassionati e professionisti del settore da tutta la regione. I partecipanti potranno assaggiare oltre cinquanta etichette provenienti da diverse province, tra cui alcune novità di piccole cantine che puntano sulla qualità e la tradizione.

A Santa Lucia di Piave domenica 22 marzo torna l’evento con 800 etichette, 150 aziende e 8 Consorzi. Aperti al pubblico anche percorsi guidati in italiano e inglese e 4 masterclass L’Associazione Italiana Sommelier Veneto ETS presenta la quinta edizione di Vinetia Tasting – Il Veneto nel calice, l’evento che ogni anno raccoglie le eccellenze enologiche della regione. La manifestazione, in programma domenica 22 marzo negli spazi del Polo Fieristico di Santa Lucia di Piave (Treviso), vedrà protagonisti i vini e le aziende venete selezionati con cura dai Sommelier AIS per la Guida Vinetia e, per la prima volta, otto Consorzi di tutela veneti (Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, Consorzio Tutela Lugana DOC, Consorzio Tutela Vini Bardolino, Consorzio di Tutela Lessini Durello, Consorzio Tutela Vini Custoza, Consorzio Tutela Vini Soave, Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e Consorzio Tutela Vini Garda DOC) a cui saranno dedicate delle apposite aree.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In Italia, la maggior parte del vino è conservata nel Nord, dove il 58,6% delle giacenze si trova in questa area.

Con l’approvazione del decreto sulla dealcolazione, l’Italia si apre a nuove opportunità nel settore vinicolo.

